AK Parti'den sosyal medya açıklaması

03 Temmuz 2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de yakın zaman içerisinde sosyal medya üzerinden kişilere dönük saldırıların söz konusu olduğunu söyleyen Çelik, "Çirkin saldırılar bir kere daha gösterdi ki bu alan aslında bütün aileleri, çocukları, ebeveynleri tehdit eden bir alan. Dolayısıyla bütün bunlara karşı vatandaşımızı da koruyacak şekilde kapsamlı bir çerçeve oluşturulması gerekiyor. Bununla ilgili çalışma, Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, yakın zamanda Meclis'e gelecek. Meclis'e gelmesi ile birlikte buradaki siber egemenlik alanının Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi vatandaşlarını korumak için yapacağı hukuki düzenleme ile de tanışmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın tamamen kapatılacağı yönündeki ifadelere ilişkin Çelik, "Yasal düzenleme buradaki özgürlük alanını garanti altına almak için yapılır." dedi.

Sosyal medyanın hayır için kurulmadığını, buradan menfaat ve para elde edildiğini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Kendi topraklarımızda, kendi siber egemenlik alanımızda gerçekleşen bu faaliyetten birileri gelir elde ediyorsa bunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dönük olarak bir vergi sonucu olması gerekir. Buradaki özgürlüğü korumak ile buradaki masum olmayan girişimlere karşı bir dijital kalkan oluşturmak arasındaki bu dengeyi bir hukuki düzenleme ile ortaya koymak gerekiyor. Özgürlüğü savunmasız, hiçbir şekilde bu örgütlü gruplar karşısında tek başına bırakamayız."

Ayasofya ile ilgili tartışmaları da değerlendiren Çelik, bazı devletlerin Türkiye'nin egemenlik alanı ile ilgili bir mesele olan bu konuya ilişkin açıklamalar yaptığını gördüklerini, bunun diplomatik teamüllere aykırı olduğunu vurguladı.

Çelik, "Bir müzenin asli işlevi olan cami olarak tekrar işlevini kazanması ile ilgili bir toplumsal talep çerçevesindeki bu tartışmalara başka devletlerin diplomatik teamüllere aykırı olarak katılması ve burada taraf belirtmesi kesinlikle onları ilgilendiren bir konu değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni, vatandaşlarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemini ve egemenlik alanını ilgilendiren bir konu." diye konuştu.

Kaynak: AA