ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C

AK Parti'den teşekkür mesajı

AK Parti, "15'i büyükşehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede tercih edildik" açıklaması yaptı.

AK Parti'den teşekkür mesajı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

AK Parti, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı "teşekkür" mesajı yayımladı.

"Halkımız; 15'i büyükşehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir" ifadelerine yer verilen mesajda, "Sandıkta verilen mesajın farkında olarak halkımızla gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz" denildi.

Yerel Seçim 2019
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.