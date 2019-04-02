AK Parti'den teşekkür mesajı
AK Parti, "15'i büyükşehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede tercih edildik" açıklaması yaptı.
AK Parti, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı "teşekkür" mesajı yayımladı.
"Halkımız; 15'i büyükşehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir" ifadelerine yer verilen mesajda, "Sandıkta verilen mesajın farkında olarak halkımızla gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz" denildi.
Öncelikle AK Parti olarak bizleri, 2002 yılından bu yana seçimlerde 15. kez açık ara birinci parti yapan, sevgi ve muhabbetini esirgemeyen aziz milletimize en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. #TeşekkürlerTürkiye pic.twitter.com/5uBvVRG4Gn— AK Parti (@Akparti) 2 Nisan 2019