AK Parti'den tezkere tepkisi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatmayı öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda bugün oylanacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tezkereye CHP Grubu’ndan gelen itirazlar üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Çelik’in paylaşımı şöyle:

“Tezkere, Türkiye’nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı, Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder.

Bu irade sayesinde, sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Yüce Meclis’in takdirine sunulan tezkereler, Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin, hiçbir şekilde Türkiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok.

Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır.

Türkiye’nin terörle mücadelesinde ortaya konulan irade beyanının 'süresini' tartışma konusu yapmak başlı başına bir savrulmadır. Türkiye, kararlı ve her türlü bedeli ödemeye hazır biçimde terörle mücadele edecektir.”

CHP Grubu “Suriye-Irak Tezkeresiyle İlgili 14 Soru” başlıklı bir not hazırlamıştı.