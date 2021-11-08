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AK Parti'den Türkkan'a istifa çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İYİ Partili Türkkan'a tepki göstererek, "Lütfü Türkkan, siyaseten gereğini yaparak milletvekilliğinden istifa etmeli." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bingöl'de herkesi üzen bir hadise yaşandığını söyleyen Akbaşoğlu, "Lütfü Türkkan kendi Genel Başkanı'ndan ve kamuoyundan özür diledi ancak şehidimizin ailesinden, bilhassa bacısından özür dilemedi. Rencide ettiği şehit yakınlarından ve şehidimizden özür dileme erdemini dahi gösteremedi." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, olaydan sonra Türkkan ile ilgili disiplin sürecini devreye sokması gerektiğini ancak olayın üzerinden üç gün geçmesine rağmen Akşener tarafından bu yönde bir adımın atılmadığını söyleyen Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Lütfü Türkkan, siyaseten gereğini yaparak milletvekilliğinden istifa etmeli. Ancak bu şekilde hem İYİ Parti'nin kurumsal tavrı hem de şehit ailelerimizin ve milletimizin beklentisi siyaseten yerine gelmiş olabilir. Sayın Akşener'in, böyle menfur bir olaydan sonra kamuoyuna tatmin edici bir cevap vermesi, açıklama yapması ve ilgili tavrı ortaya koyması acilen beklenmelidir."

 

 

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