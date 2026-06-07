AK Parti'den yeni anayasa mesajı: Son sözü millet söyleyecek

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AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Akdeniz Bölge Toplantısı'nda konuşan Yazıcı, anayasa yapma yetkisinin millete ait olduğunu vurguladı. Türkiye'nin halen darbe dönemlerinin ürünü olan bir anayasa ile yönetildiğini ifade eden Yazıcı, yeni ve sivil bir anayasanın milletin özgür iradesiyle hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin anayasal geçmişine değinen Yazıcı, 1961 ve 1982 anayasalarının darbe süreçlerinin ardından hazırlandığını belirterek, "Millete ait anayasa yapma hakkı, darbeciler tarafından kullanılmıştır. Bugün halen bu nitelikte hazırlanmış bir anayasa ile yönetiliyoruz" dedi.

Yeni anayasanın demokratik kazanımları daha da güçlendireceğini savunan Yazıcı, kurumsallaşmış demokrasinin Türkiye'nin en önemli kazanımlarından biri olduğunu kaydetti.

"AK Parti hazırlıklarını sürdürüyor"

AK Parti'nin yeni anayasa konusunda hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yazıcı, yaklaşık bir yıldır çalışan anayasa komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

TBMM'de yeni anayasa konusunda uzlaşma zemini oluşması halinde süreci başlatmaya hazır olduklarını ifade eden Yazıcı, tüm siyasi partilere katkı çağrısında bulundu.

"Yeni anayasa milletin talebidir"

Yeni anayasa talebinin herhangi bir siyasi partinin değil, doğrudan milletin talebi olduğunu dile getiren Yazıcı, anayasa çalışmalarını günlük siyasi hesapların ötesinde değerlendirdiklerini belirtti.

Toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil olacağına işaret eden Yazıcı, "Anayasa yapmak milletimize ait tekel bir haktır. Toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla hazırlanacak anayasa için son sözü yine millet söyleyecek. Yeni anayasa referandumla hayat bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Türkiye'nin ikinci yüzyılına uygun, sivil ve kapsayıcı bir anayasanın hayata geçirilmesinin AK Parti'nin önemli hedefleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.