AK Partili Akbaşoğlu: Toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"Memurlara, emeklilere, çalışanlarımıza dönük yüzde 27,9 toplam oranı biz 30,95 olacak şekilde kanuni teklifimize yansıtmış olduk. Böylelikle sözleşmelerde belirlenen formülün üzerinde de bir refah payının altı aylık döneme ilişkin gerçekleşmesine inşallah adım atmış olduk. Daha sonra 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 7 ilave zam oranı da sözleşmede yer almakta. Temmuz ayında tekrar bu manada bir değerlendirme yapılmak suretiyle 1 Temmuz-31 Aralık 2022 altı aylık dönemine ilişkin de Temmuz ayı öncesinde Haziran ayında bir değerlendirme yapılacağı da muhakkaktır. Dolayısıyla Sn. Cumhurbaşkanı’mızın açıklamış olduğu ve milletvekili arkadaşlarımızın da teklife dönüştürdüğü bu çerçeve, altı aylık memur emekli çalışanlarımıza ilişkin zamları kapsamaktadır.

"Kademeli doğal gaz faturalandırması"

Türkiye’nin yaşamış olduğu ekonomik birtakım dövizdeki dalgalanmalarla ilgili ortaya koymuş olduğu modele ilişkin olmak üzere Türk lirasına yönelik mevduatın teşvik edilmesi babında da düzenlemeleri ihtiva eden kanun teklifimizi dün akşam Meclis Başkanlığımıza sunduk, milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Kademeli doğal gaz faturalandırılmasına ilişkin de kanuni dayanak bu teklif kapsamında yer alıyor. Teklifin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Kaos stratejisini açıkça ele veriyor"

Dün Sayın Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında ortaya koyduğu bir çerçeve var. Bu çerçeve aslında bizzat kendi yaptığı ve yapmak istediklerini muhatabına yansıtmak suretiyle bir çıngar çıkarmak şeklinde özetlenebilecek bir infial ve kaos stratejisini açıkça ele veriyor. Kendi ifadesiyle bu stratejiyi safha safha, kendi kurguladıkları oyunlarla tiyatral bir şekilde sergilemeye çalışıyorlar. Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz bir şekilde baskın şovlarla devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak ve buradan bir toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar. Ve bunu öylesine yapıyorlar ki tamamen dengesini kaybetmiş, ne yapacağını şaşırmış, nereye saldıracağını bilmez bir hırçınlık içerisinde bunu gerçekleştiriyorlar. Özellikle foyaları meydana çıkınca da gündem değiştirmek suretiyle hakaretlerle, saldırılarla, çarpıtmalarla; kurgu, kumpas, yalan ve iftiralarla milletimizi oyalamaya çalışıyorlar.

Böyle bir milli muhalefet olmaz. Milli muhalefet iyiye iyi, doğruya doğru diyen, ne yaparsanız yapın her şeyinizi karalayacağız anlayışıyla hareket etmeyen muhalefet anlayışıdır. Ancak gerçekten Türkiye’nin stratejik projelerini, küresel etki gücünü artıracak projelerini engellemeye davet eden ve büyükelçilere mektup yazan, devamlı büyükelçilerle haşır neşir olarak Türkiye’ye ayar vermeye çalışan ve Beyaz Saray’dan aldıkları Erdoğan’ı devirme talimatını yerine getirmek isteyen muhalefet, milli muhalefet olamaz. Olsa olsa mandacı muhalefet olabilir."