AK Partili Ala hedeflerini açıkladı: En gelişmiş 10 ülke arasına girmek istiyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde konuştu.

AK Partili Ala, Türkiye'yi ekonomik açıdan 3,5 kat büyüttüklerini belirterek otoyol, köprü ve üniversiteler gibi birçok hizmete imza attıklarını dile getirdi.

"Türkiye'de AK Parti'nin muhalefeti var ama alternatifi yok." diyen Ala, muhalefet partilerinden herhangi birinden hafızada kalan vizyoner bir cümle ya da dış politikada öngörü belirten bir cümle duyulmadığını iddia etti.

'Hedefimiz ilk 10 ülke arasına girmek'

Ala, 1950'den beri milletin muhalefete kırmızı kart çıkardığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hangi cebinize elinizi atsanız oradan kırmızı kart çıkar. Sizde başka bir şey yok ki. Çok partili hayata geçtiğimizden beri milletten kırmızı kart yiyorsunuz. Millet, size kırmızı kart gösteriyor. Onun için kırmızı kart hiç tükenmez sizin ceplerinizde ama cebinizde program, proje, hedef, vizyon olmalı ki 85 milyonu hedeflerine taşıyalım. Biz bunları yaptık, daha fazlasını yapacağız. Hedefimiz, bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş, kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmaktır. Türkiye'de birçok demokratik adım attık. Demokrasiyi geliştirdik ama daha gelişmiş bir demokrasi, daha kalkınmış bir Türkiye, daha gelişmiş bir ekonomi, daha derinleşmiş ve yaygınlaşmış bir refah yakışmaz mı bu ülkeye? İşte biz bunun peşinden gidiyoruz. Onun için muhalefetin ne dediğine bakmıyoruz."