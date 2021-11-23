AK Partili Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarının, millet nezdinde ferahlatıcı etkisinin olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşını kazanacağız" ifadesinin, milletin yüreğini ferahlattığını söyleyen Aydemir, "Milletimizin 'bu savaşta, mücadelede Cumhurbaşkanımızın, sizlerin yanınızdayız' diyerek, bizi arayıp yürek dillerini ortaya koymasından memnuniyet duyduk." diye konuştu.

Aydemir, yıllardır yapılan oyunların, AK Parti ile sekteye uğradığını vurgulayarak, şimdi yeniden bu oyunların vizyona konulmaya çalışıldığını söyledi. Ancak şimdi milletinin yanında bir liderin olduğunu belirten Aydemir, kurtuluşun üretim ve yatırımla olacağına dikkati çekti.

İbrahim Aydemir, mücadelenin millet ve vatan mücadelesi olduğuna işaret ederek, "Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir." ifadesini kullandı.