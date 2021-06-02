AK Parti'li Bayram'dan 'Erkam Yıldırım' açıklaması

Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram, kamuoyunda tartışılan 4 Aralık 2020'de Venezuela'ya düzenlenen ziyaret ile ilgili detayları paylaştı.

Bayram, geziye katılan iş insanlarını arasında eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da bulunduğunu belirterek, Erkam Yıldırım'ın Maarif Vakfını ziyarete geldiğini ve orada akıllı tahta ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi. Bayram, Erkam Yıldırım'ın ve diğer iş insanlarının resmi ziyaretlerin hiçbirinde bulunmadığını belirtti.

Bir hastaneyi ziyaret ettiklerini, yanık ünitesi açılışını yaptıklarını aktaran Bayram, Filistin Camisi'ne gittiklerini, buranın ihtiyaç ve iaşesini verdiklerini, ayın 8'inde Türkiye'ye döndüklerini kaydetti.

Serkan Bayram şunları söyledi:

"Erkam Bey, Venezuela'ya aynı uçakla geldi. 4'ünde gelip, 8'inde döndü, başka seyahati yoktur. Gezi amaçlı, Venezuela'yı hiç görmemiş diğer iş adamlarıyla beraber bu ülkeyi ziyaret etmiştir, hayır hasenatını yapmış, dönmüştür. Sayın Başbakan, bu konu üzerine açıklama yapıp, yanında bulunduğu şeylerle ilgili bilgi verdi; maske, kitlerden bahsetti, doğrudur. Bir uçağın alabileceği yük kapasitesi bellidir. Yanında giderken hediyelik eşyalar vardı. Bir, iki koliyi geçmeyecek maske, kit, hediyelik eşyalar, gıda ihtiyaçları, oradaki arkadaşlara verilecek hediyeler… Orada vatandaşlarımızla otelde bir araya geldik, hediyelerimizi dağıttık."

"İhtiyaç ve hediye amaçlıdır"

Türk büyükelçiliğinin, ticaret hacminin artması için iş adamlarını sürekli davet ettiğini vurgulayan Bayram kendilerinden önce de sonra da bi ülkeye gidenlerin olduğunu belirtti. Dostluk grubunun amacının da bu olduğunu dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"Ancak iftira makinası gidip, bizim Başbakanımızı, ailesini, Türkiye'yi uyuşturucu ile nitelendirmiştir. Bu çamur onların eline de yüzüne de bulaşacaktır. Ülkemizin itibarına suikast yapmıştır. Bunun bedelini er ya da geç ödeyecektir, yanlarına kalmayacaktır. Maske, kit olayı budur. İhtiyaç ve hediye amaçlıdır. Uçak, THY'nin tarifeli uçağı. Kayıtlara bakarsın, uçağa binerken ne olduğunu görürsün. Her şey ortada, şeffaf. İhtiyaç amaçlı giden maske, kiti, sanki konteynerler dolusu ihracat amaçlı, gümrük amaçlı mal gibi lanse ettiler. Ayıptır günahtır."

"Gezmiştir, hayır işleri yapmıştır"

Bayram, YSK üyesi Yunus Aykın'ın 6 Aralık 2020'de gerçekleşen Venezuela Ulusal Meclis seçimlerine gözlemci olarak katıldığını, kendisini orada tanıdıklarını söyledi. Maske ve kitlerin, giden heyetin kendi ihtiyaçlarının yanında Türk büyükelçiliğine ve Türk vatandaşlarına dağıtıldığını belirten Bayram, "Çikolata bile dağıttık çocuklara. Kapış kapış çünkü kıymetli orada çikolata. Yanımızda badem şekeri de vardı baklava da vardı. Bunları mı anlatayım, ayıptır." diye konuştu.

Erkam Yıldırım'ın ticari bir anlaşma yapmadığını dile getiren Bayram, "Gezmiştir, hayır işleri yapmıştır." şeklinde konuştu.