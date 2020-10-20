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  • AK Partili Bostancı: Meclis, açık cezaevindekilere izin uzatımına sıcak bakıyor

AK Partili Bostancı: Meclis, açık cezaevindekilere izin uzatımına sıcak bakıyor

AK Partili Naci Bostancı, "Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor" açıklamasında bulundu.

AK Partili Bostancı: Meclis, açık cezaevindekilere izin uzatımına sıcak bakıyor
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AK Partili Naci Bostancı, "Meclis, pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine açık cezaevinde bulunan mahkumların pandemi şartlarında ikişer ay izinli sayılmasına ilişkin geçmişte yetki vermişti. Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." açıklamasında bulundu.

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