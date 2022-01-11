AK Partili Çelik: Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kaldığı yurtta intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Çelik, "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir. Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özkan: Bu çürük düzeninizi değiştireceğiz

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, intihar eden Enes Kara’nın yurtta yaşadıklarını anlattığı videoyu, sosyal medya hesabından,

Yazık çok yazık. Aslan gibi delikanlı. Bu gençlerin kardeşlerimizin ahı sarayı yıkar. Yurt yapmayıp üç kuruşluk çıkarları için bu gençleri yakanlar bilin bu çürük düzeninizi değiştireceğiz. İktidarımızda her genç devlet yurdunda kalacak. Özgür olacak. https://t.co/jeSYtI3OUY — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 10, 2022

“Yazık, çok yazık. Aslan gibi delikanlı. Bu gençlerin, kardeşlerimizin ahı sarayı yıkar. Yurt yapmayıp üç kuruşluk çıkarları için bu gençleri yakanlar bilin, bu çürük düzeninizi değiştireceğiz. İktidarımızda her genç devlet yurdunda kalacak. Özgür olacak.” notuyla paylaştı.