AK Partili eski milletvekili ve oğlu COVID-19'dan art arda vefat etti

AK Parti Gümüşhane 22'nci dönem Milletvekili 68 yaşındaki Temel Yılmaz, Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılan test sonucu pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Yılmaz yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 Eylül’de hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın oğlu, Güven Yılmaz da babasıyla birlikte COVID-19'a yakalandı. Güven Yalmaz da bugün sabah saatlerinde tüm müdahaleye karşın babasından 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yılmaz’ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Kelkit Küçük Cami önünde kılınacak cenaze namazının ardından Kelkit Mezarlığı’nda toprağa verilecek.