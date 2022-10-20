AK Partili Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa etti

ANKARA (DÜNYA) AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekillinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Fakıbaba’nın sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklaması şöyle:

“2003’te üyesi olduğum AK Partide değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.

Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum.

AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur.”