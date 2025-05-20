AK Parti'li Gökçek'ten Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yöneticileri hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'rüşvet' suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gökçek, başsavcılığa sunduğu dilekçenin ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın, güncel piyasa değeri 400 milyon lirayı bulduğu iddia edilen bir ihaleyle 140 milyon karton bardak alımı yaptığını öne süren Gökçek, konuyla ilgili belgeleri yargı mercilerine teslim ettiğini belirtti.

ABB'de buna benzer birçok usulsüzlük olduğunu savunan Gökçek, "140 milyon bardağın dışında, taziyelerde kullanılmak üzere 5 milyon, çorba dağıtımında kullanılmak üzere 10 milyon, ofislerde kullanılmak üzere 12 milyon adet ekstra bardak aldı" dedi.

"Teslim edildiğine dair görüntüler olmalı"

Ayrıca, 600 ton çöp torbası ve 2 bin 500 adet daksil alımına da dikkat çeken Gökçek, "Şimdi onların çıkıp yaptığı konuşmaları dinliyorum. 'Muhtarlıklara dağıttık' diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka 140 milyon bardağın, 600 ton çöp torbasının ve 2 bin 500 daksilin depolara teslim edildiğine dair görüntülerin olması lazım. İrsaliyelerde araç plakalarının yazılması lazım" diye konuştu.

Gökçek, bu miktarın yaklaşık 100 tır dolusu malzemeye denk geldiğini, belediyenin ise sadece 5 tırdan söz ettiğini belirterek, konuyla ilgili saha incelemelerine başlayacağını söyledi.

Şikayet dilekçesinde, Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından soruşturma başlatılması ve cezalandırılmaları talep edildi.