AK Parti'li ilçe başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybetti
AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
AA
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D-100 kara yolunda gece saatlerinde Gerede'den Bolu istikametine seyreden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı otomobil, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkisinde G.K. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Mehmet Çongar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.