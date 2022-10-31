AK Partili Mahir Ünal, grup başkan vekilliğinden ayrıldı

Ünal Twitter'den yaptığı açıklamada, görevinden ayrılma talebini partisine ilettiğini açıkladı. Mahir Ünal şu mesajı paylaştı:

"Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."