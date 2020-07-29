AK Partili üç vekil koronavirüse yakalandı

29 Temmuz 2020

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandıklarını açıkladılar.

Sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Milletvekili Dal, şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 PCR test sonucum pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşerilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım."

AK Parti Batman Milletvekili Özdemir de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hatay Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğunu belirten Şanverdi ise, "Allah'a şükürler olsun ki virüsün sağlığımı olumsuz anlamda etkileyecek ağır semptomlarını hissetmiyorum" dedi.

Şanverdi yaptığı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içerisine alınan herkes COVID-19 testine tabi tutulmuş ve testi negatif olanlar içeri alınmıştır. Tedbirlerin uygulanması hususunda hassasiyet en üst seviyede tutulmuştur. Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus yoktur. Yakın çevremde bulunan herkesin testleri negatif çıkmıştır. Allah'ın izni ve sizlerin dualarıyla en yakın zamanda bu hastalığı atlatıp ülkemize, Hatay'ımıza ve değerli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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