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AK Partili vekil Hüseyin Yayman koronavirüse yakalandı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Partili vekil Hüseyin Yayman koronavirüse yakalandı
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Hastanesinde yapılan COVID-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."

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