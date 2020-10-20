AK Partili vekil Hüseyin Yayman koronavirüse yakalandı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.
Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Hastanesinde yapılan COVID-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."