AK Partili vekil trafik kazasında yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin dahil 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Antalya karayolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin ile 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yurdunuseven ile Şahin'in, Sandıklı ilçesindeki programdan Afyonkarahisar'a döndüğü belirtildi.