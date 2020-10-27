AK Partili vekil Tülay Kaynarca koronavirüse yakalandı

27 Ekim 2020

AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Evde izole altına alındığını duyuran Kaynarca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir süredir hastanede tedavi gören Eşim Yavuz Kaynarca'nın bugün itibariyle COVID-19 testi negatif çıktı. Antikor oluşumu ise bizi çok mutlu etti. An itibariyle de taburcu oldu. Elhamdülillah. Eşim ve oğullarımdaki rahatsızlık nedeniyle yeniden test oldum. Yapılan en son Covid-19 testim ise pozitif çıktı. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Eşimin yoğun bakım sürecinde desteğini, sevgisini ve dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm hastalara Allah'tan (c.c) şifa diliyorum."