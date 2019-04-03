AK Partili Yavuz: Fark 20 binin altına indi

03 Nisan 2019

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Sandıklar açıldıkça aradaki fark eriyor" dedi ve Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Yavuz şöyle konuştu:

"Mazbata kendisine teslim edilmeden kendini başkan ilan etmesi anlaşılır değildir. Her seçilen bilir ki süreç tamamlanır sonra mazbata verilir ancak ondan sonra bir kişi kendini başkan ilan edebilir.

'Cumhurbaşkanı gelsin, elimi kaldırsın' gibi bir yaklaşımda. Sormak lazım kazandığına nasıl kanaat getirdi. Bu bir süreç, itirazlar devam ediyor. Hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun. Hangi hakla bu yasal süreci hadsizlik olarak görüyorsun.

CHP Sancaktepe'de itiraz etti ve yeniden sayım kararı alındı. Mersin'in ilçesinde MHP'nin kazandığı seçim CHP'nin talebi üzerine iptal edildi. Adana Yüreğir'de de CHP'nin itirazı kabul edildi ve yeniden sayıma gidiliyor. CHP bunu kendine hak görüyor ama bize neden karşı çıkıyor.

Her sandık açıldıkça aradaki fark eriyor; 29 binlerden, 20 binin altına inmiştir. Süreci takip edin, bu fark erimeye devam edecektir."

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı