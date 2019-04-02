AK Partili Yavuz: Oy farkı 20 bin 509

02 Nisan 2019

Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, önce seçim takviminin hazırlandığını ve süreçlerin bu takvime göre belirlendiğini ifade ederek, "Sonra 2 yerde dönüyor bütün şey, 1 sandık, 2 seçim kurulu." dedi.

Sandıkta bir başkan, bir kamu görevlisinin kura ile belirlendiğini anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"5 siyasi partiden kişi de rol alıyor. Ve yine partilerin müşahitleri bulunuyor. Sonra sandık en son kapatıldığı esnada sayıma geçiliyor, ilk iş olarak pusulalar sayılırken 2 üye sayım ve döküm cetveline okunanları işliyor. Önemli bir noktaya gelmek için meseleyi buradan aldım. O 2 kişinin işlediği sayım döküm çizelgesinin evrakı arasında bir çelişki olursa, okuyan sandık kurulu başkanı 3. bir memur, okuma yapılıyor ve evrak düzenleniyor. Yani bir üye okurken yazılıyor ve sonucuna herkes katlanıyor ve sonuç olarak kabul ediliyor. Sonra da bu sandık sayım döküm çizelgesindeki veriler sandık sayım tutanağına aktarılıyor. Peki seçim kurulunda nasıl işliyor bu işler? Seçim kurulunda torbalar teslim ediliyor, veriler oralardaki görevliler eliyle giriliyor, sonra da birleştirme tutanakları düzenleniyor. Ve bütün bunlar yapılırken partilerin müşahitleri orada bulunma hakkına sahip. Sonra şikayet ve itiraz süreçleri işliyor, biz şu anda sandık işlemleri geride kaldı, seçim kuruluna oy torbaları teslim edildi. Seçim kurulunda veriler girildi. Ve bu tutanaklar, sayım döküm cetvelleri sandık sonuç tutanakları seçim kurullarında da taratılarak sistem üzerinden partilere gönderildi. Biz ne yaptık şimdi, sistemi kurduk, ve bütün bu girişleri kendi görevlilerimizin de veri aktarımıyla karşılaştırdık. Biz baştan beri diyoruz ki durum İstanbul’da baştan beri hiç anlatıldığı ve görüldüğü gibi değil."

Bu iddiayı yaparken kendi verilerine güvendiklerini dile getiren Yavuz, "Teşkilat mensubu arkadaşlarımız ve İstanbul teşkilatı görevlilerimiz üzerinden bu verileri biz sisteme aldı. Ve bu sistem üzerinden çok hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşıyoruz diye baştan beri bir iddiada bulunuyorduk." dedi.

Cumhurbaşkanının direktifleriyle sistemi kurduklarını ve bu sistemin çok geliştiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Son derece hızlı bir şekilde sonuçlar alınırken bir yandan hata ve eksiklikleri de bu sistem üzerinden biraz daha kolay belirleyelim diye istemiştik. Biz bu çelişkiyi görünce ben de seçim gecesi İstanbul’a intikal ettim. İstanbul il başkanımız başta olmak üzere teşkilat mensubu arkadaşlarımız hemen hazırlıklarını yapmaya başladı. İlk incelemede çok ilginç verilerle karşılaştık. Şunu söylemem mümkün tam burada, gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden birisidir desem herhalde fazla abartmış olmam. Şimdi vereceğim örneklerle biraz daha anlaşılsın istiyorum. Niye böyle söylüyoruz, çünkü ilk incelemeden başlayarak gördük ki çok büyük hatalar ve usulsüzlükler var. Biz bu hataları tek tek belirleyelim ve gerekli kurumlara, ilçe seçim kurullarına iletmek üzere itirazlarımızı yapalım istedik. Ve bu doğrultu da maddi hataları belirledikçe düzeltilme yoluna gittik."

Ali İhsan Yavuz, daha sonra, geçersiz oyların saat 15.00’e kadar süre geçmeden önce İstanbul’daki büyük şehir oylarının yeniden sayılması için dilekçelerini seçim ilçe kurullarına verdiklerini belirterek, "Çok ilginç örnekler vermek istiyoruz, bunların sonucunda çok somut nedenlerimiz var. Yargı gözetiminde işleyen bir süreç var, mesela Sancaktepe’de büyükşehir oylarının yeniden sayılması ve geçersiz oyların sayılması istikametinde müracaatta bulunduk. CHP de bir müracaatta bulundu Sancaktepe’de büyükşehir oylarının değil de, Sancaktepe belediye oylarının yeniden sayılmasını talep etti. Bakınız CHP İstanbul İl Başkanlığının çok ilginç bir tweeti var; 'İstanbul il genelinde bütün oyların yeniden sayılması mümkün değildir.' Peki gerçekten buna inanıyorsak, o zaman Sancaktepe’de oyların yeniden sayılmasına ilişkin bir dilekçe verdiniz ve bunu talep ettiniz? Sancaktepe bizim talebimizi reddetti, büyükşehir oylarının yeniden sayımına ilişkin dilekçemizi kabule değer bulmadı. Ama CHP, Sancaktepe belediye oylarının yeniden sayımına dönük talebini oy çokluğu ile incelemeye değer buldu ve kabul etti. Emin olun biz dersimize çok iyi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tek tek belirliyoruz"

Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul il yönetiminin iyi bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Hiç paniğe kapılmadan ve acele etmeden tüm karşılaştırmaları yaparak maddi hataları tespit ettiğini aktaran Yavuz, şunları söyledi:

"Aslında çok fazla oy almasına rağmen AK Parti, sandıklarda sıfır yazılan daha doğrusu seçim kurullarında sıfır olarak giren veya oy sayım döküm cetvelinde 150, 200 oy almamıza rağmen sandık tutanağına geçirilirken oy kaydırılarak, sütun kaydırılarak AK Parti'ye sıfır yazıldığını, o oyların başka tarafa yazıldığını gördük. Hemen örnek vereyim bu noktada, Sayın İl Başkanımızın örneklerinin dışında bir örnek, aslolan dedik ki sayım döküm cetvelidir. Neden? İki üye yazıyor, karşılaştırılıyor, çelişki bulunursa yeniden bir üyenin yazılımıyla sandık başkanı tekrar okuyor yazılsın diye. Neden bu kadar titiz bir çalışma yapılıyor? Her şeyin temeli bu, sayım döküm çizelgesi. Esas o alınacak. Onun için bir örnek seçim kuruluna giderken sandık başkanı tarafından götürülürken bir diğer örneği de torbanın içine bırakılıyor. Önemli çünkü. İşte biz, mesela burada, İstanbul Bağcılar'da 30299 numaralı sandıkta AK Parti 153 oy almışken, sandık sonuç tutanağına AK Parti'nin olduğu yer, bir çizgi çekilerek hiç yok şeklinde işaretlenmiş, o bizim 153 oyumuz Cumhuriyet Halk Partisine yazılmış. Cumhuriyet Halk Partisinin 126 oyu da Vatan Partisine yazılmış. İl Başkanımız 2 bin küsur sıfır yazılan oylar var dedi o sadece bir bölümünü aktardı ama bunlar o kadar fazla ki. Biz bunları tek tek belirliyoruz ve itiraz etmek suretiyle de düşürüyoruz."

"Fark 20 bin 509"

"Biz rakamlarımıza güveniyoruz" dediklerini hatırlatan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre söylüyorum, 29 bine kadar çıktı biliyorsunuz fark ama şu anda ne kadar biliyor musunuz? Şu an itibariyle düşüyor, düşecek, düşmeye devam edecek, 20 bin 509 ve şurada da sadece şurada 7 bin 646 oy var, bizim aleyhimize kayda geçilmiş, bizden gitmiş. Örnek vermek gerekirse, Bağcılar, sandık 1212, AK Parti'ye 1 yazılmış, giden oy 137. Bağcılar 2109, AK Parti'ye sıfır yazılmış giden oy 137. Bağcılar 2106 numaralı sandık, AK Parti'ye sıfır yazılmış giden oy 127. Böyle devam ediyor. İşte yine Bağcılar'dan, 2175 sıfır yazılmış aldığımız oy 154. 2191, 1 yazılmış giden oy 179, 2320, 1 yazılmış giden oy 187. Devam etmeyeyim isterseniz... O kadar fazla ki. Biz size sandık numaralarını veriyoruz, mahalleyi veriyoruz ve çok aleni yürütüyoruz bu işleri. Seçim kurulları da aleni yürütüyor bu itiraz süreçlerini, yürütülmesi de gerekir."

"Hodri meydan"

Partilere Yüksek Seçim Kurulunun sandık sonuçlarını verdiğini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Birazcık zahmet etse partiler baksa bize karşı yapılan bu usulsüzlüğü ve bize karşı çekilen adeta bu operasyonu anlar. Biz diyoruz ki partilere, mesele bu kadar net, mesele bu kadar açık. Gelin hep birlikte bu süreci yürütelim. Şeffaf bir şekilde yürütelim. Gerçek neyse o ortaya çıksın. Mesela İstanbul'un tüm oyları sayılmaz diyor Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Sancaktepe'de sayımını istiyor ve bu sayım en azından incelemeye değer bulunuyor, ben daha ileri bir şey söylüyorum, biz verilerimize güveniyoruz, sizin de bir derdiniz yoksa, veri noktasında bir endişe söz konusu değilse sonuçta öyle olur böyle olur ne çıkarsa kesinleşen sonucu hepimiz kabul ederiz, hodri meydan, gelin çok aleni bir şekilde bu süreçleri işletelim. Yasa çerçevesinde seçim kurulları yapabildiği kadar şeffaf, aleni, zaten şeffaf ama yasamıza göre bir yerde sayıyor parti temsilcileri var. Seçim kurulları kabul ederse kamerayla vatandaşımıza kadar izletsin. Bizim için bir problem yok. Çünkü biz gerçek neyse o gerçek ortaya çıksın istiyoruz. Biz, bize emanet eden oylara sahip çıkmak istiyoruz. Biz milli iradenin doğru biçimde ortaya çıkması, gerçekleşmesi arzusundayız. Dolayısıyla bu arzu istikametinde çalışmaya devam edeceğiz."

Yavuz, verilere ve sistemlerine güvendiklerini, gerçeğin ortaya çıkmasını istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA