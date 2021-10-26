AK Partili Yayman: Türkiye yalan haber üretiminde dünyada birinci sırada

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Dijital Mecralar Komisyonunun ev sahipliğinde 4 Kasım'da Facebook'un temsilcisinin TBMM'de bir sunum yapacağını belirterek, "Twitter'ın temsilcisini çağıracağız ve sonra da diğer sosyal ağların temsilcilerini çağıracağız. Sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açmasını çok önemli buluyoruz. Bunu TBMM'nin çok önemli bir adımı olarak görüyoruz." dedi.

Yayman, temsilciliklerin personel bulundurmamalarının ciddi bir problem olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye yalan haber üretiminde dünyada birinci sıradadır. Biz TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak üzerimize ne düşüyorsa çalışmaya devam edeceğiz. Bir muhataplık geliştirmek suretiyle Türkiye'de sosyal ağlarda yaşanan problemleri muhataplarına ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

"10 büyükelçi" konusunda muhalefetin tavrına tepki

Türkiye'de devam eden bir davayla ilgili 10 büyükelçinin yaptığı açıklamayı da değerlendiren Yayman, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti manda, himaye ve bir müstemleke devleti değildir. Biz bu uygulamaları en son Osmanlı İmparatorluğu döneminde görmüştük. Bir tarafta Berlin büyükelçisi sultana karşı diktede bulunurdu, öbür tarafta Londra büyükelçisi devletimizi yıkmak için her türlü çabanın içinde bulunurlardı. Türkiye çok şükür o dönemleri geride bıraktı." şeklinde konuştu.

Yayman, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlığına ve yargı sistemine karşı yapılan her türlü üstenci yaklaşımı kınadıklarını söyledi. Muhalefetin bu konudaki tavrını eleştiren Yayman, "Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı ya da muhalefet partisi gibi değil de başka bir ülkenin partisi gibi davranmalarını ben milletimizin takdirine havale ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçilerin geri adım atmasını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendiren Yayman, "Dış politikaya bir şans verilmiştir, bir yanlıştan dönülmüştür. Bu gerçekten dış politika adına çok önemli bir gelişmedir. Ben bu doğru davranışlarından dolayı tenkit ettiğim insanları şimdi de takdir ettiğimi belirtmek isterim." dedi.

Sistem tartışmaları

Muhalefetin gündeme getirdiği sistem tartışmalarına ilişkin de Yayman, tartışmaları demokratik olgunlukla karşıladığını ancak "yanlış bir tartışma" olarak gördüğünü söyledi.

Yayman, Türkiye'de parlamenter sistemin sonuçlarına bakıldığında kaos, kriz, siyasal karşıtlığın hat safhalara gelmesi ve darbelerin görüldüğünüe savunarak, sağ partilerin tamamının Türkiye'de başkanlık sistemini savunduğunu ileri sürdü.

İYİ Parti'nin ve sözcülerinin başkanlık sisteminden ayrı başka bir sistemi savunmasını merkez sağdan kopuş olarak gördüğünü belirten Yayman, "Bugün muhalefet partilerinin 'Başkanlık sistemine son vereceğiz, yeni bir sistem getireceğiz' tartışması bizim Türk demokrasi tarihimiz içerisindeki bütün bu yaşananlardan sanki habersizcesine yapılmış olan tartışmalardır. Ben bunu doğru bulmamaktayım, bunu milletimizin takdirine havale etmekteyim." değerlendirmesinde bulundu.

Yayman, mevcut sistemin Türkiye'nin demokrasi tecrübesi sonucunda varılan önemli bir nokta olduğu değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, konuşmasında, kendisinin ikinci kez COVID-19 hastalığını atlattığını belirten Yayman, "Benim 2 Sinovac, 2 Biontech aşım vardı. Antikorum da vardı ona rağmen ben korona oldum. Korona olmamın sebebini ben maske takmamama bağlıyorum. Koronanın geçtiğini düşündüm; buradan bir özeleştiri yaparak şunu söylemek isterim maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim." dedi. Yayman aşı olunması çağrısında da bulundu.