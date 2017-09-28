28 Eylül 2017

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olduğu açıklandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mevlüt Yüksel, bir konuşma yaparak, " Allah beni İstanbul halkına karşı mahcup etmesin" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'nın ismini açıklamasının ardından İBB Başkan Adayı Mevlüt Yüksel, açıklamalarda bulundu. Yüksel, büyük onur duyduğunu söyleyerek, " Genel başkanımızın ,genel merkezimizin, partimizin adayı olarak gösterilmekten onur ve gurur duydum. Allah bana İnşallah genel başkanımıza, genel merkezimize, mahcup olmadan hizmet etmeyi nasip eder. AK Parti içerisinde siyaset yaptığım için Allah'ıma tekrar şükrediyorum. Şu anda İBB bir bayrak değişimi var. Biz hep diyorduk ki , "Biz herhangi bir parti değiliz" .Bir kez daha bu bayrak değişiminde herhangi bir parti olmadığımız gördük. Belediye başkanımız istifa ediyor ama teşkilatıyla birlikte toplantıda , "Yeni seçilecek başkanın arkasındayım" diyor. Öyle bir teşkilatla beraberiz ki temayül ,arkasından çalışma, bu saate kadar kimi aday gösterirse 179 meclis üyenin 179'u da adayın arkasında. İnşallah AK Parti'den yani herhangi bir partide olmayan AK Parti'de nasıl belediye başkanlığı yapılması gerekirse öyle bir belediye başkanlığı yapmayı nasip eder. Bunun tek formülü var. Ne olur, " Seni seçtik başının çaresine bak " demeyin. Bunu başarırsak hep birlikte başaracağız. Sizlerden oy değil , biraz sonra yapılacak oylamadan sonra şahsım seçildikten sonra sizlerden destek bekliyorum. AK Parti'ye , Genel Başkanımıza, geçtiğimiz seçimde İstanbul halk güvendi. Şu anda bayrak değişiminde oy veren insanları hakları var. Onları mahcup etmeden, bize oy vermeyenleri mahcup edecek bir çalışma ile 2019'da milletimizin karşısına çıkarız oyumuzu arttırarak yolumuza devam ederiz. Bunu yaparsak hep beraber yapacağız. Allah beni genel başkanımıza, teşkilatımıza , İstanbul halkına karşı mahcup etmesin" dedi.

Mevlüt Uysal kimdir?

1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde

tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi,

siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle uğraştı. AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu.

2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel

Seçimleri’nde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, 127 bin 482 seçmenden, oy

kullanan 103 bin 111’inin 39 bin 72’sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.

2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adayı olarak ikinci kez seçime giren Uysal, sandığa giden

190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye

başkanlığı koltuğuna oturdu.



Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.