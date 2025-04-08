AK Parti’nin ilk MYK toplantısında neler konuşuldu? İşte toplantının detayları

AK Parti’nin yenilenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Gündemin ana başlığı “Terörsüz Türkiye” süreci olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda bu sürecin önemine dikkat çekerek, kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Habertürk'ün haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında, Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği noktayı değerlendirdi ve kurmaylarına sürece kararlılıkla sahip çıkmaları yönünde talimat verdi.

Nevruz ve Saraçhane değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz kutlamalarının provokasyonsuz geçmesini ve DEM Parti'nin Saraçhane gösterilerine katılmamasını, "sürecin olumlu seyrettiğinin göstergesi" olarak değerlendirdi. Bu durumun yeni dönemde atılacak adımlar açısından önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekti.

“Vakur duruşumuzu korumalıyız”

Toplantıda, CHP’nin söylemleri de gündeme geldi. Erdoğan, özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “cunta” çıkışına ilişkin olarak kurmaylarına şu mesajı verdi:

“Biz iktidar partisiyiz. Bize yakışan vakurlu duruşumuzu korumaktır. Onların seviyesine inmeden davranmalıyız.”