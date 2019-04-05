AK Parti'nin iptal talebi reddedildi

05 Nisan 2019

AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul'da tüm seçimin iptali için başvuruda bulunduğu haberlerinin doğru olmadığı, sadece Büyükçekmece'ye ilişkin müracaatlarının olduğunu söyledi.

"Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığı" gerekçesiyle yapılan başvuru il seçim kurulu tarafından reddedildi.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavuz, "Büyükçekmece dışında bir talebimiz söz konusu değildir. Bu başvuru da il seçim kurulu tarafından reddedildi. YSK'ya göndereceğiz" dedi.

İlk haberin ardından 5.61'e hareketlenen dolar/TL, başvurunun reddedildiğinin anlaşılmasının üzerine 5.58'lere geriledi.

Bu arada AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım sürecin sonunda kendilerinin kazanacaklarına inandığını söyledi. Yıldırım, "Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düşmüş durumda, daha sayılacak çok sandık var; biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz" dedi.

Kaynak: Reuters