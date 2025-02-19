AK Parti’nin kritik kongresi için geri sayım başladı! Davet gitmeyen üç parti belli oldu

AK Parti Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir, gelecek pazar (23 Şubat) yapılacak olan 8. Olağan Kongre’ye ilişkin gazetecilerle bir araya geldi.

Kandemir, AK Parti kongresi davet gönderilen partileri açıkladı.

Kandemir, “CHP, MHP, İyi Parti, BBP, HÜDAPAR, Yeniden Refah, DSP, Saadet ve Vatan Partisi'ne davet gönderdik” dedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; DEM Parti ile Gelecek Partisi ve Deva Partisi’ne davet gitmedi.

AK Parti'de değişim bekleniyor

Bu arada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndaki isimlerin yarısından fazlasının değişeceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkan Yardımcıları’ndan en az 10 ismi yenileyeceği konuşuluyor.

Öte yandan AK Parti’nin yeni sloganı “Adında AK, ışığında istikbal” olarak belirlendiği ifade edilmişti.