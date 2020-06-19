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AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop
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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

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