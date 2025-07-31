AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye’ Komisyonu için belirlediği isimler belli oldu
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de kurulacak 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda yer alacak 21 AK Partili ismi duyurdu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de kurulacak 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda yer alacak isimleri açıkladı.
Buna göre, AK Parti'den Abdülhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşat Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Raziye Sezet Katırcıoğlu, Tahin Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Niktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu komisyona katılacak.
CHP'li isimler de belli olmuştu
Öte yandan CHP de "Terörsüz Türkiye" komisyonunda yer alacak isimleri açıklamıştı. CHP'den komisyonda yer alacak 10 isim şöyle:
- Zeynel Emre
- Sezgin Tanrıkulu
- Murat Emir
- Gökçe Gökçen
- Okan Konuralp
- Murat Bakan
- Türkan Elçi
- Süreyya Öneş Derici
- Turan Taşkın Özer
- Oğuz Kaan Salıcı