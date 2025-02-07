AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir oldu

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi‘nde bayrak değişimi yaşandı. AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kongrede görevini Abdullah Özdemir’e devretti.

Özdemir, kongrede yaptığı konuşmada ilk hedeflerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini rekor bir oyla kazanmak olduğunu kaydetti.

Özdemir'den ilk açıklama

Özdemir, "Daha çok çalışarak, şahsi ikballeri uğruna bu kadim şehrin kaynaklarını heba eden vizyonsuz yönetimden İstanbul’u kurtarmaya söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir'in ardından sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Özdemir'e başarılar dileyen Erdoğan, "2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, muhalefetin yönettiği belediyeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Abdullah Özdemir kimdir?

1983 yılın Kastamonu-İnebolu’da dünyaya gelen Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisansını ise İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında tamamladı.

Özdemir, siyasi kariyerine ise AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı. 2007-2013 yıllarında Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile Amerika’nın Washington şehrinde Uluslararası ve Ortadoğu siyaseti üzerine eğitim aldı.