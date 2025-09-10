AK Parti'ye mi geçecek? CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’den dikkat çeken açıklama

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yaptığı yazılı açıklamayla CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından 10 Mart 2025’ten bu yana vekil olarak görev yapan Gürzel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Görev sürem boyunca vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur” ifadelerini kullanan Gürzel, parti içinde bazı isimlerin kişisel hırsları nedeniyle hakaret, iftira ve baskılara maruz kaldığını söyledi.

“CHP çatısı altında hizmet edemem”

Açıklamasında CHP’de çözüm üretmek yerine baskıların arttığını belirten Gürzel, “CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğimi gördüm. Bu nedenle istifa ediyorum” dedi.

"AK Parti ve MHP'den destek gördüm"

Özlem Vural Gürzel, Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partili (MHP) meclis üyeleri ile Beykoz halkından destek gördüğünü belirtirken, CHP içinde çözüm yerine yalnızca baskılarla karşılaştığını kaydetti.

Anadolu Adliyesi’nde görülen davalarda belediye yönetimine yöneltilen suçlamaların kendisine de yansıtıldığını belirten Gürzel, bu durumun partide kalmasını imkânsız hale getirdiğini ifade etti.

AK Parti’ye geçecek iddiaları

Gürzel’in istifasının ardından siyaset kulislerinde “AKP’ye katılacak” iddiaları gündeme geldi. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu ihtimal siyaset gündeminde yeni bir tartışma yarattı.

Benzeri yakın zamanda gerçekleşmişti

Geçtiğimiz aylarda benzer bir iddia da CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya atılmıştı.

Kısa süre sonra ise halk arasında "Topuklu Efe" olarak bilinen Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmişti.