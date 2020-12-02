Akademik personel alımı için ilanlar yayımlandı

Akademik personel alımı ilanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Üç üniversiteye ait ilanlarla toplamda 111 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, Kırklareli Üniversitesi 7, Bursa Uludağ Üniversitesi 12, Kocaeli Üniversitesi ise 92 akademik personel istihdam edecek.

Kırklareli Üniversitesi 7 akademik personel alacak

Kırklareli Üniversitesi tarafından yapılacak akademik personel alımında 4 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi istihdam edilecek. Personeller Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Rektörlük, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde görev yapacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi 12 akademik personel istihdam edecek

Bursa Uludağ Üniversitesi uygulamalı birimde görev yapacak ve ders verecek toplam 12 öğretim görevlisi alacak. Bu personeller Elektrik ve Enerji Bölümü, Mimarlık ve Şehir Planlama, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, Yönetim ve Organizasyon, Elektrik ve Enerji, Dahili Tıp Bilimleri ile Ulaştırma Hizmetleri Bölümünde istihdam edilecek.

Kocaeli Üniversitesi'nden 92 akademik personel alımı

Kocaeli Üniversitesi 40'ı öğretim elemanı, 52'si öğretim üyesi olmak üzere toplamda 92 akademik personel alacak.

52 öğretim üyesi Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri, Hereke Asım Kocabıyık MYO, Ford Otosan İhsaniye MYO, Gölcük MYO, İzmit MYO'da görev yapacak.

40 öğretim elemanı ise İzmit MYO, Rektörlük, Yabancı Diller YO, Denizcilik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi'nde görev yapacak.