Akademik personel ilanları yayımlandı, 95 kişi alınacak

10 Kasım 2020

Kariyerini akademik personel olarak devam ettirmeyi planlayanlar üniversiteler tarafından yayımlanan ilanları takip ediyor. Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde dört üniversitenin akademik personel ilanları yer alıyor. Erzurum Teknik Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi toplamda 95 akamdemik personeli istihdam edecek.

Eruzurum Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Matematik, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Ekonometri bölümleri için birer akademik personel alacak. Hemşirelik bölümü için profesör unvanlı personel aranırken, diğer bölümler için doktor öğretim üyesi alınacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ise akademik kadrosunu Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne yapacağı alımlarla güçlendirecek. Bu kapsamda 50 lisans, 8 lisans mezunu hemşire, bir diyetisyen, bir odyoloji bir de kimya mezunu olmak üzere diğer sağlık personeli istihdam edecek.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 13 araştırma görevlisi alacak. Bu akademik personelin dağılımı ise Anayasa Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi, İslam Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Medeni Hukuk, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi ile Siyaset ve Sosyal Bilimler şeklinde olacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ise 16 akademik personel alacak. Bu akademik personelin 6'sı Doktor Öğretim Üyesi, 10'u ise Profesör ünvanlı alımlar olacak. Personeller Histoloji ve Emriyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik, Kalp ve Damar Cerrahisi, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, İç Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Organik Kimya, Muhasebe ve Finansman, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Eczane Hizmetleri ile Bitkisel ve Hayvansal Üretim Ana Bilim Dallarında istihdam edilecek.