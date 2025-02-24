Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında tahliye kararı
İstanbul Anadolu Adliyesi 91. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 31 Ocak'ta tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında tahliye kararı verdi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 31 Ocak'ta tutuklanan akademisyen ve TV programcısı Çiğdem Bayraktar Ör hakkında açılan davanın ilk duruşması, İstanbul Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
Duruşmaya Bakırköy Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanan ve hakkındaki suçlamayı reddeden Ör, tahliyesini talep etti.
Mütalaasını açıklayan savcı, Çiğdem Bayraktar Ör’ün cezalandırılması ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.
İstanbul Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 gündür tutuklu olan Ör hakkında tahliye kararı verdi.