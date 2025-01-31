Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından İstanbul'da başlatılan bir soruşturma kapsamında tutuklandı.
AA
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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Ör'ün emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.
Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüpheli Ör'ün tutuklanmasına hükmetti.