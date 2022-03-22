AKAMİB, ihracat şampiyonu firmaları ödüllendirdi

Kayseri'de düzenlenen tören, ‘Global Ekonomi ve Politik Durum Açısından Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörleri İhracatımızın Değerlendirilmesi Paneli" ile başladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, geçen yıl gerçekleştirilen 3,6 milyar dolarlık ihracatın Kayseri'ye yakışmadığını, bunun çok daha yüksek rakamlara çıkarılması gerektiğini söyledi. Turagay, geçen yıl 4,3 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildiğini ve Türkiye'nin dünya ihracatındaki payının yüzde 2 olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin toplam dünya ihracatı içerisindeki payının yüzde 1 olduğu yerde, mobilya ihracatının daha iyi bir performans gösterdiğini belirten Turagay şunları söyledi:

"Ama bugün Amerika 50-60 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Amerika'ya ihracatımız ne kadar biliyor musunuz? 260 milyon dolar. Yüzde 42 artırdık doğru ama 260 milyon dolardan daha gidecek çok yolumuz var. Birinci pazarımız Irak, ikinci pazarımız Almanya. Türkiye'de 35 - 36 bin imalatçı var. Ele ele verip güç birliği oluşturmamız gerekiyor. Mobilya ihracatında şu anda dünya 8'incisiyiz. Hedefimiz dünya 5'incisi olmak. İhracatımızı 4,3 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkarmak. Bunu da yapacağız inşallah, sizinle."

"2023'ü 300 milyar dolar ihracatla taçlandıracağız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise ülkenin geçen yıl gerçekleştirdiği 225 milyar dolarlık ihracatta payı olanlara teşekkür etti.

Bunu daha yukarılara taşımaları gerektiğini vurgulayan Gülle, "Bundan sonra, bunun aşağısı diye bir şey söz konusu olamaz. Türkiye'nin kapasitesi katbekat bunun üzeninde. Bizi ancak ihracat başarıları ve rekorlar durdurur. Bu sene 250'yi geçeceğiz. Önümüzdeki sene Allah nasip ederse 2023 Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı, bu yılı da biz inşallah 300 milyar dolar ihracatla taçlandıracağız. Buna hepimiz yürekten inanıyoruz. Bunu yapabileceğimizi de çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer de Kayseri'nin 2021 yılı ihracatının 3,6 milyar dolar, sektör ihracatlarının ise serbest bölgeyle birlikte 700 milyon dolar seviyelerinde olduğunu anlattı.

Bu yılki hedeflerinin yüzde 25'lik artış olduğuna, yeni yılın ilk 2 ayında ise yüzde 27'lik bir artış sağladıklarına dikkati çeken Kılıçer, en büyük sevinçlerinin ise sektörlerindeki yeni ihracatçı sayısının diğer sektörlere oranla açık ara artması olarak gösterdi.

Programda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da birer konuşma yaptı.