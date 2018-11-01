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Akar: 2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, gelecek günlerde tamamlanacağını bildirdi. Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek." açıklamasında bulundu.

Akar: 2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, gelecek günlerde tamamlanacağını açıkladı.

Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek. Bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkarıp bir zemine kavuşturmamız gerekiyor." dedi.

Akar, "Münbiç'te yapılması gerekenlerden bir aşama daha geçildi. Sabırla bu ilişkiyi sürdürüyoruz, bunun sonuçlarının alınmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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