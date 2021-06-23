Akar: Afganistan’da mevcudiyetimiz var, asker gönderme söz konusu değil

ANKARA (DÜNYA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis’te gazetecilerin Afganistan havalimanını Türkiye’nin koruması konusundaki gelişmeler ile Türkiye’ye gelecek ABD heyetine ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin Afganistan’da yüzyıllara dayalı tarihi kültürel ilişkileri olduğunu, Afgan halkının huzuru güvenliği için geçtiğimiz 20 yıl içinde diğer ülkelerle birlikte her türlü gayretin gösterildiğini söyleyen Akar, özellikle son 6 yılda da Kabil’de Hamit Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesi konusunda teknik destek sağlandığını belirtti. Bu havaalanının, politik, ticari, sosyal bakımdan çok önemli bir nokta olduğunu, buranın çalışmasının Afganistan halkının lehine olacağını kaydeden Akar, şunları söyledi:

“Çeşitli ülkelerle çalışmaları sürdürüyorlar. Biz de oradaki işletmeyi yapan birlik ülke olarak çeşitli ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede yarın Amerikalılarla bir görüşmemiz olacak. Onlar bir heyet gönderdiler. Afganlı kardeşlerimizin güvenliğine ve refahına katkı sağlayacak şekilde neler yapılabiliriz bunun arayışı içindeyiz. Şu anda mevcudiyetimiz zaten orada var. Herhangi bir şekilde şu anda asker gönderme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak açıklamalar gerekli tedbirler alınacak bir planlama haline dönüşecek ve bunu uygulamaya koyacağız. Bizim için esas olan Afganistan Kabil Havaalanı, biz 6 yıldan beri oradayız çalışıyoruz, oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek ya da ettirmemek konusunda temaslarımızı sürdürüyoruz. Her şey Afgan kardeşlerimizin refahı ve güvenliği için."

"MKE özelleştirilmeyecek"

Makine Kimya Endüstrisinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde özelleştirileceği iddialarını da yanıtlayan Bakan Akar, savunma sanayindeki millileşme ve yerlileşme çalışmalarını hatırlatarak, şu açıklamayı yaptı:

“Savunma sanayimizin bütün sanayimizin yerlileşmesi millileşmesi için çok ciddi çalışmalar var. Bu çalışmalar içinde MKE’ninde çok özel ve önemli bir yeri var, bunu farkındayız. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu yıllarca hizmet etmiş bizim gözbebeğimiz ve son derece önem verdiğimiz bir kurumumuz. Bütün herkesin uzmanların da bu işi bilenlerin de söylediği gibi mevcut hantal yapısıyla gerekli gelişmeleri sağlaması, ilerlemeyi sağlaması ileri teknolojiyi kullanması pek mümkün değil. Bizim orada yapmaya çalıştığımız konu Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun modern bir yapıya kavuşması, bu hantal yapıdan kurtulması, rekabet gücünün gelişmesi, etkin ve esnek bir yapıyla ülkemize milletimize daha iyi bir şekilde hizmet etmesi için gayret gösteriyoruz. Kısaca söylemek gerekirse özelleştirme yok, herhangi bir şekilde orada çalışan kardeşlerimizin evlatlarımızın da herhangi bir şekilde özlük haklarında geriye gitmesi söz konusu değil.”

Akar, Karadeniz’de Rus ve İngiliz gemileri arasındaki gerilime ilişkin olarak ise, “Hem İngiltere hem Rusya’nın yaptığı açıklamaları aldık. Onları gördük inceledik bakıyoruz. Farklı açıklamalar var, birbirleriyle uyumlu değil. Bu işin gerçeği nedir ne değildir bu konu hakkında arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar.” diye konuştu.