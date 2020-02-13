Akar: Ateşkesi sağlamak için İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz
Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'le ilgili, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de gazetecilerin İdlib’deki gelişmelerle ilgili sorusunu yanıtladı.
Akar, İdlib'in de ele alındığı ana oturumda Türkiye’nin görüş ve beklentilerini NATO yetkilileri ve müttefik ülke savunma bakanları ile paylaşma fırsatı bulduklarını dile getirdi.
Akar yaptığın açıklamada, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz." ifadelerini kullanan Akar, "Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır." dedi.