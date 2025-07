Akar: Biz terörü, teröristi unutmadık fakat bunu bitirmemiz lazım diyoruz

Takip Et

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin devir teslim törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Ayşe Böhürler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, Birlik Vakfı Mevcut Başkanı Mehmet Adıgüzel, Birlik Vakfı Yeni Başkanı Bilal Habeş Bulut, yönetim kurulu üyeleri ve protokol üyeleri katıldı.

Programda konuşan Hulusi Akar, "Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde, vatanımızda hiçbir ayrım yapmadan ki biz bunu yüzyıllarca yaptık. Bizim inancımız gereği ayrımcılık yok. Kimseye dini, etnik ve mezhepsel yönden bakmadık. Elhamdülillah biz Müslümanız. Bizim de mezhebimiz var. Fakat mezhepçi değiliz. Her zaman dediğimiz gibi Ali de bizim Ömer de bizim. Her zaman bunu söylüyoruz. Bunu anlamalarını bekliyoruz fakat maalesef bazıları bunu istismar etmeye çalışıyor. Bunlara imkan, fırsat vermeyin. Türkler, Kürtler, Zazalar kimler varsa biz kardeşiz. Tek yürek tek yumruk 86 milyonuz. Bunu başarmamız lazım. Orada 70 bin kişiyi katlettiler sesini çıkarmıyor.

Dolayısıyla güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Nasıl olacağız. Milli birlik ve beraberlikle. Bu beraberlik olmadan istediğiniz kadar topunuz tüfeğiniz olsun işe yaramaz. Onun için bizim bu konu üzerinde hassasiyetle durmamız lazım. Birlik ve beraberliğimizi sağlamamız lazım. Şehitlerimizi unutmadık. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Bütün şehit ailelerine karşı saygımızı, şükran duygularımızı kaybetmedik. Bu başka bir şey. Biz terörü unutmadık, teröristi unutmadık. Fakat diyoruz ki bunu bitirmemiz lazım. Bunun da yolu devletin iradesi. Örgütü fesih et, silahını teslim et. Bu istikamette ilerliyoruz ve inşallah başaracağız" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Birlik Vakfı kurulduğu ilk andan itibaren gençlerimiz çok büyük sıkıntılar içerisindeydi. Bir ruh vermek gerekiyordu. Ancak emin olun şu anda bambaşka sıkıntılarla gençliğimiz baş başa. Dijital medyanın ve bağımlılığın gençlerimizi esir aldığı, zehir tacirlerimizin gençlerimize her türlü tuzak kurduğu bir ortamda Birlik Vakfı’nın dertli gönüldaşlarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ben de Kayseri Valisi olarak her zaman Birlik Vakfı’nın çalışmalarında yanlarında olacağıma, onlarla birlikte yürüyeceğime, dertleneceğime söz veriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Kayserimizde Birlik Vakfı felsefesine yakışan en güzel kardeşlerimizi bir araya getirerek, bizlerin hatıralarının adeta canlanmasına ve dayanışmamıza da vesile oldular. Bu açıdan ben vakfımızın değerli başkanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel de, "Biz nitelikli insan yetiştirmek için çok büyük gayret gösteriyoruz. İnşallah Kayserimizde de bunları yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mehmet beyin başkanlığında hizmet etmiş, daha önceki yönetim kurulunda görev almış bütün hayırsever gönüldaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda Bilal beyin başkanlığında görev alacak bütün arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum. Teşrifleriniz için hepinize çok teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanlığı görevini devreden Mehmet Adıgüzel ise, "Bu bir veda değildir. Bu bir başlangıçtır. Bu, sivil toplum kuruluşlarındaki görev değişikliğini sadece bir görev değişikliği olarak görmek lazım. Biz bu görev değişikliğini bundan sonraki hayatımızda bu tür sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak aynen devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın. Aramıza nifak tohumu saçtırmasın. Bir kardeşiniz olarak bundan sonra Kayseri’de bu gençlerimize hizmet etmek gayesi içerisinde sizlere hizmetlerimi inşallah devam ettireceğim. Tekrar bu salonda bu gece için toplanılmasına vesile olan Birlik Vakfı yönetimi ve kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.