Akar: Ermenistan saldırılarını derhal durdurmalı

28 Eylül 2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını derhal durdurması gerektiğini söyledi.

Akar yaptığı yazılı açıklamada, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı. Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır." dedi.

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni ve Azeri güçler arasındaki çatışmalar bu sabah da devam ederken en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı açıklandı. İki taraf da birbirini ağır silah kullanmakla suçladı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2016 yılında bu yana en şiddetli çatışmalardan biri yaşanırken, dünyanın önemli doğalgaz ve petrol boru hatlarının geçtiği Kafkasya'daki istikrarın bozulacağından endişe ediliyor.

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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Kaynak: Reuters