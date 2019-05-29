Akar: Harekatın amacı terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak

29 Mayıs 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır." dedi.

"Bölgede girilmedik mağara kalmayacak"

Akar, "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır." diye konuştu.

İdlib'deki gelişmeleri değerlendiren Akar, "İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA