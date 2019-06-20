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Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Hulusi Akar'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu, konuların 26 Haziran'da Brüksel'de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Kaynak: AA

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