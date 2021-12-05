  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü
Takip Et

Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyarete hazırlık kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı el-Atiyye ile görüştü.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.

Etiketler
türkiye