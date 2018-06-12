Akar: Mücadele sürecek, geri dönüş yok

12 Haziran 2018

Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sincar, Hakurk ve Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatlarını Birleştirilmiş Harekat Merkezinden takip etti

Akar, harekat ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmekte kararlıyız. TSK, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başındadır" dedi. Akar, "Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA