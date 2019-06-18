Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili, "Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, "(Türkiye ve ABD) Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürece herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, silahlı kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA