Akar: Saldırının Suriye’de organize edildiği bilgisine sahibiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'deki saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye’nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz." dedi.

Mersin'de 26 Eylül'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Sabah Oğur etkisiz hale getirildi

MİT'in, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdiği açıklandı.