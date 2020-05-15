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Akar: Terhislerin 31 Mayıs, celplerin 5 Haziran'da başlaması planlanıyor

Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhisler, 5 Haziran'dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. 20 Haziran'dan itibaren bedelli celpleri başlayacak." dedi.

Akar: Terhislerin 31 Mayıs, celplerin 5 Haziran'da başlaması planlanıyor
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Milli Savunma Bakanı Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhisler, 5 Haziran'dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. 20 Haziran'dan itibaren bedelli celpleri başlayacak." dedi.

Akar, "5 Haziran'dan itibaren celbi yapılacak gençlerimizin hepsi teste tabi tutulacak. Sonuç belirlendikten sonra birliklerine sevk edilecekler." ifadelerini kullandı.

Bakanı Akar, şu ana kadar operasyon bölgelerinde COVID-19 vakası görülmediğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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