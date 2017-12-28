Akar: Terör belası ülkemizden silinecek
Genelkurmay Başkanı Akar, "Yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Bunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece kararlı, azimli." dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Bunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece kararlı, azimli." dedi.
Kaynak: AA