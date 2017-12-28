ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

Akar: Terör belası ülkemizden silinecek

Genelkurmay Başkanı Akar, "Yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Bunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece kararlı, azimli." dedi.

Akar: Terör belası ülkemizden silinecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Bunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece kararlı, azimli." dedi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.