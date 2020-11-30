Akar: TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapacağız
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK aleyhindeki ifadelere ilişkin, "TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız." dedi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birlik komutanlarıyla gerçekleştirdiği video konferansta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar, TSK aleyhindeki ifadelere ilişkin, "TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Yanlış yapıyorlar." diye konuştu.
Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmelere ilişkin ise Akar, şunları kaydetti:
"Ruslarla çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor."